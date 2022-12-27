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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 9:58

СК и прокуратура начали проверку после смерти в Петербурге годовалой девочки, проглотившей батарейку

Малышка умерла 25 декабря в одной из детских больниц города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Следком и прокуратура разбираются в причинах смерти годовалой девочки.

Следком и прокуратура разбираются в причинах смерти годовалой девочки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет и прокуратура Петербурга начали проверку обстоятельств гибели годовалой девочки, которая проглотила батарейку. Малышка была госпитализирована 4 декабря, а скончалась 25-го.

- Во время нахождения ребенка в медицинском учреждении была проведена операция, в ходе которой из кишечника извлечена батарейка, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

По словам родителей, батарейку девочка проглотила еще три месяца назад. Но к врачам тогда никто обращаться не стал. Со временем малышке стало плохо, в начале декабря ее увезли на скорой в тяжелом состоянии.

Медики попытались спасти ребенка, но батарейка, в которой есть химические вещества, оказала слишком сильное влияние на организм. И малышка умерла.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, - сообщает пресс-служба прокуратуры.