Аэропорт Левашово открыли в Петербурге после реконструкции

Автором проекта обновленного аэродрома стал Ингмар Витвицкий. Фото: Ingmar Architects

Отремонтированный аэродром Левашово принял первый самолет во вторник, 27 декабря. Ан-72 стал первым бортом, который приземлился на обновленной взлетно-посадочной полосе. О возобновлении перелетов сообщил руководитель архитектурно-строительного бюро Ingmar Architects Ингмар Витвицкий. Он же является автором проекта аэродрома.

- Ремонтные работы проводились в рамках соглашения Минобороны России с «Газпромом». Проект был предназначен для гражданской авиации. На его реализацию потрачено около десяти миллиардов рублей, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Напомним, ранее сообщалось, что первую очередь нового аэропорта под Петербургом сдадут в эксплуатацию в декабре следующего года. Вторая очередь будет сдана в 2024 году. Ранее аэродромный комплекс использовался в военных целях.