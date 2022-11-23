Первую очередь аэропорта в Левашово под Петербургом откроют в конце 2023 года

Первая очередь нового аэропорта будет готова к концу 2023 года. Фото: Ingmar Architects

Первая очередь нового аэропорта Левашово в одноименном поселке под Петербургом будет сдана в эксплуатацию уже в декабре 2023 года. Об этом рассказали в архитектурном бюро Ingmar Architects, которое разработало проект обновления аэродромного комплекса, ныне используемого в военных целях.

- Сейчас практически закончена реконструкция взлетной полосы, проходят испытания. Аэровокзал, малый терминал введут в эксплуатацию в декабре 2023 года, - рассказал в интервью ТАСС глава бюро Ингмар Витвицкий.

Срок введения второй очереди комплекса - декабрь 2024 года.

Напомним, что в рамках реконструкции военного аэродрома будет перестроена взлетно-посадочная полоса длиной 2,6 километра. Также запланированы возведения пассажирских терминалов, ангаров, технических зданий, стоянок для самолетов и вертолетов. Проектом предусмотрена развязка для выезда на КАД.