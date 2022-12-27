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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 20:45

Суд Петербурга продлил арест Владимиру Кулибабе по делу о заказных убийствах

Мужчина будет в СИЗО до апреля следующего года
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд продлил арест подозреваемому

Суд продлил арест подозреваемому

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга продлил арест Владимиру Кулибабе. Судебное заседание состоялось 27 декабря. Обвиняемый и его защита просили сменить меру пресечения, но решение осталось неизменным. Напомним, мужчину обвиняют в заказных убийствах.

- Обвиняемый ознакомился с материалами дела. Его адвокат в качестве аргумента заявил о наличии у подопечного пятерых детей. По словам защиты, Кулибаба "не такой мужчина", чтобы сбежать, - говорится в сообщении пресс-службы объединенных судов.

Сам обвиняемый долго удивлялся всему, что написано в шести томах уголовного дела. Он сравнил документы со сценарием к художественному фильму. Суд не принял во внимание доводы адвоката мужчины и продлил заключение под стражей. Кулибаба проведет в следственном изоляторе еще четыре месяца. Меру пресечения продлили до 6 апреля следующего года.