Петербургский завод Hyundai запустил производство кузовов для экспорта в Казахстан

На заводе Hyundai запустили кузовной цех. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский завод Hyundai перезапустил штамповочное производство и начал собирать кузова автомобилей для экспорта в Казахстан. Модели Solaris и Creta, которые были бестселлерами в России, сейчас производят на заводе корейского концерна в городе Алматы (Алма-Ата).

- Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) в Санкт-Петербурге начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова Hyundai Solaris, - пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Линию по сборке кузовов кроссовера Hyundai Creta планируется запустить в ближайшее время.

Пи этом на самом предприятии продолжается сокращение персонала. Из-за длительного простоя, начавшегося в марте 2022 года, большая часть из 2,5 тысяч рабочих просто находилась дома, получая зарплату. Поскольку полного перезапуска всего завода в обозримом будущем не предполагается, руководство решило сократить издержки.

По оценке экспертов, нынешний запуск штамповочного цеха не позволит заводу приносить прибыль. Это - временная мера, которая поможет оттянуть срок решения о закрытии или продаже на год.