Росприроднадзор в Ленобласти проверил условия содержания пумы, которая сбегала из дома

Самец по кличке Амадеус куплен в Москве три года назад. Фото: Скриншот

Росприроднадзор проверил, в каких условиях содержится пума, которая не так давно сбегала из дома во Всеволожском районе Ленобласти. Хищник ушел из частного домовладения в ноябре. Тогда сообщалось о пострадавших.

- Самец по кличке Амадеус куплен в Москве три года назад. Прививки у него есть. Животное состоит на ветеринарном учете. Живет в вольере. За ним правильно ухаживают, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Хозяин пумы не стал отрицать, что животное сбегало из дома. Он объяснил, что обычно выгуливает Амадеуса около дома, но в безлюдном месте. Но инспектор напомнил ему, что это противоречит требованиям содержания диких животных в условиях неволи. Им нельзя свободно передвигаться по улице. Теперь хозяину животного нужно принять меры и правильно выгуливать пуму.