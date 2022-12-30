Петербургу дадут 106 млн рублей на повышение производительности труда

Петербургским предприятиям дадут денег на повышение производительности труда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург получит дополнительные деньги на повышение производительности труда на промышленных предприятиях. 106 миллионов рублей выделит на эти цели федеральный бюджет. А точнее, Министерство экономического развития России.

- Дополнительное соглашение будет заключено между министерством и правительством Петербурга о предоставлении средств на мероприятия регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,- сообщает пресс-служба Смольного.

Деньги через Региональный центр компетенций получат предприятия, участвующие в нацпроекте «Бережливое производство».

Напомним, что Федеральный центр также выделит средства и для строительства трамвайной линии «Купчино-Шушары-Славянка».