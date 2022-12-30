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НовостиОбщество30 декабря 2022 5:50

Петербургу дадут 106 млн рублей на повышение производительности труда

Средства выделят из федерального бюджета
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербургским предприятиям дадут денег на повышение производительности труда.

Петербургским предприятиям дадут денег на повышение производительности труда.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург получит дополнительные деньги на повышение производительности труда на промышленных предприятиях. 106 миллионов рублей выделит на эти цели федеральный бюджет. А точнее, Министерство экономического развития России.

- Дополнительное соглашение будет заключено между министерством и правительством Петербурга о предоставлении средств на мероприятия регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,- сообщает пресс-служба Смольного.

Деньги через Региональный центр компетенций получат предприятия, участвующие в нацпроекте «Бережливое производство».

Напомним, что Федеральный центр также выделит средства и для строительства трамвайной линии «Купчино-Шушары-Славянка».