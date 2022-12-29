Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 13:14

Федеральный центр дал денег на строительство трамвайной линии «Славянка» в Петербурге

Вдоль нее планируют построить 1,5 млн квадратных метров жилья
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На строительство линии "Славянка "дадут федеральных денег. Фото: gov.spb.ru

На строительство линии "Славянка "дадут федеральных денег. Фото: gov.spb.ru

Петербург получит дополнительное финансирование на реализацию проекта трамвайной линии «Славянка», которая свяжет одноименный жилой микрорайон и Шушары со станцией метро «Купчино».

-Реализация совместно с корпорацией ДОМ.РФ инфраструктурного проекта трамвайной сети по маршруту Станция метро «Купчино» – поселок Шушары – поселок Славянка позволит построить в зоне притяжения этой линии порядка 1,5 млн квадратных метров жилья, - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Дополнительные деньги на проект выделят за счет инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, которой руководит петербуржец, бывший глава ФК «Зенит», Виталий Мутко.

Что касается самой 21-километровой трамвайной линии, то пустить ее в эксплуатацию должны до 2025 года. Также прорабатывается следующий этап развития - ответвление до аэропорта Пулково.