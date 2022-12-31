Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с Новым 2023 годом

Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с Новым годом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский поздравили жителей города, а также гостей Северной столицы с наступающим Новым 2023 годом. Они отметили, что уходящий год оказался непростым, а также переломным. Но, несмотря на трудности, город на Неве стал сильнее и сплоченнее.

- Уходящий 2022-й год был непростым, переломным. Вместе мы достойно преодолели все испытания. Стали более сильными и сплоченными. Впервые в истории, общим с вами трудом собрали в бюджет Северной столицы больше триллиона рублей. И используем их, чтобы обеспечить новое качество жизни горожан, - говорится в поздравлении.

Также губернатор рассказал и о других достижениях Петербурга за уходящий 2022 год.

- Желаем всем вам крепкого здоровья. Удачи в делах, согласия и любви, тепла и уюта вашим семьям, мира и процветания лучшему городу земли - Санкт-Петербургу!

Прочитать полный текст поздравления можно в материале "КП" по ссылке.