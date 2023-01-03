Возница кареты лошадей, въехавшей в толпу людей на Дворцовой площади, была пьяной

Лошадь напугал неожиданно появившийся всадник (Фото носит иллюстративный характер) Фото: Олег ЗОЛОТО

Возница кареты лошадей, что 2 января 2023 года въехала в толпу людей на Дворцовой площади, в момент ДТП оказалась пьяной. Напомним, что инцидент произошел, когда один из прохожих резко запрыгнул на спину одной из лошадей - та испугалась и кинулась в толпу. В результате пострадали три человека.

- Травмы получили трое человек - 43-летний мужчина, его 8-летний сын и 9-летняя дочь. Все трое с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возницей кареты оказалась 38-летняя женщина, которая поспешила скрыться с места ДТП. Найти ее все же удалось, причем с признаками алкогольного опьянения. Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Вопрос о привлечении ее к административной ответственности пока решается. В это врем я полиция пытается найти самого виновника происшествия - неудавшегося всадника.

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