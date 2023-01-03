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НовостиПроисшествия3 января 2023 8:25

Возница кареты лошадей, въехавшей в толпу людей на Дворцовой площади, была пьяной

После ДТП женщину задержала полиция
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Лошадь напугал неожиданно появившийся всадник (Фото носит иллюстративный характер)

Лошадь напугал неожиданно появившийся всадник (Фото носит иллюстративный характер)

Фото: Олег ЗОЛОТО

Возница кареты лошадей, что 2 января 2023 года въехала в толпу людей на Дворцовой площади, в момент ДТП оказалась пьяной. Напомним, что инцидент произошел, когда один из прохожих резко запрыгнул на спину одной из лошадей - та испугалась и кинулась в толпу. В результате пострадали три человека.

- Травмы получили трое человек - 43-летний мужчина, его 8-летний сын и 9-летняя дочь. Все трое с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возницей кареты оказалась 38-летняя женщина, которая поспешила скрыться с места ДТП. Найти ее все же удалось, причем с признаками алкогольного опьянения. Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Вопрос о привлечении ее к административной ответственности пока решается. В это врем я полиция пытается найти самого виновника происшествия - неудавшегося всадника.

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