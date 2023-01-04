Эрмитаж продлил часы работы из-за наплыва посетителей в новогодние праздники

Эрмитаж продлил часы работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дирекция Государственного Эрмитажа приняла решение продлить часы работы музея из-за резкого наплыва посетителей. С 3 января на входе в Эрмитаж наблюдаются длинные очереди, в которых можно провести и час, и больше. Причиной ажиотажа стали долгие новогодние каникулы.

- Уважаемые посетители! В период праздников музей работает с 3 января. Для вашего удобства организованы продленные дни: 3, 4, 6 и 7 января, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

В указанные даты Главный музейный комплекс – Зимний дворец, также Главный штаб открыты с 11:00 до 20:00. Кассы закрываются на час раньше.

В эти дни в Эрмитаже кроме основной экспозиции можно увидеть выставку, посвященную 125-летия со дня рождения русского художника-авангардиста Николая Суетина. Она организована совместно с «Императорским фарфоровым заводом».