«Метрострой» рассказал о ходе капремонта на «Чернышевской»

Ремонт "Чернышевской" идет уже больше двух месяцев. Осталось еще 13. Фото: Олег ЗОЛОТО

В «Метрострое Северной столицы» (МССС) рассказали о ходе капремонта станции метро «Чернышевская». За прошлый месяц здесь почти полностью разобрали эскалаторы. После реконструкции наклонного хода их станет не три, а четыре.

- За месяц полностью демонтированы ступени, балюстрада, поручни и тяговые цепи эскалаторов, - сообщает пресс-служба МССС.

Впрочем, работы предстоит еще много. Кроме эскалаторов, переделке подвергнется вся внутренняя часть вестибюля, а также входная группа. Двери заменят на более удобные, в том числе для пассажиров с инвалидностью. При этом внешний вид станции оставят прежним, дабы не нарушать сложившийся архитектурный ансамбль центра города.

Работы на станции продлятся до весны 2024 года все это время «Чернышевская» будет закрыта, пассажирам придется пользоваться наземным транспортом.