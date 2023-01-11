СК начал проверку после гибели восьмиклассника в Петербурге

СК начал проверку обстоятельств гибели школьника в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление Следственного комитета России начало проверку обстоятельств гибели 14-летнего школьника, тело которого нашли в квартире дома на Новосмоленской набережной 10 января.

- Родственниками было обнаружено тело 14-летнего ученика 8 класса без признаков насильственной смерти. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба СК.

По предварительным данным, рядом с трупом лежал мобильный телефон и два флакона курительной жидкости для вейпа (электронной сигареты).

Известно, что в квартире мальчик проживал с отцом, а также бабушкой и дедушкой. Сейчас труп школьника отправлен на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти.