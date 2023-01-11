Петербург вошел в топ-4 городов России по «Индексу борща»

Продукты для борща опять подешевели в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Удивительно, но в Петербурге продолжают дешеветь продукты для приготовления борща. По итогам декабря-января, в Северной столице «Индекс борща», который ежемесячно высчитывает «Комсомольская правда», снизился с прошлого раза еще на два пункта, то есть рубля.

- Cтоимость борщевого набора для приготовления блюда на семью из четырех человек, в январе в Петербурге составляет 112 рублей и 58 копеек, - говорится в исследовании.

Это четвертый по дешевизне показатель среди крупных городов России. Меньше, чем петербуржцы, в январе на борщ могут потратить только жители Нижнего Новгорода, Москвы и Казани.

В среднем по России упрощенный набор продуктов из картошки, капусты, морковки, лука, свеклы, чеснока, курицы (вместо говядины), хлеба и сметаны стоит 150 рублей. А рекордные цены традиционно держит Анадырь. В столице Чукотки борщ обойдется в 428 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Цены на продукты резко упали: «Индекс борща» в Петербурге за полгода снизился на 30 рублей

«Индекс борща» за полгода снизился на 30 рублей в Петербурге (подробности)