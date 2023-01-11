МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Ленобласти с 12 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в начале января 2023 года в Ленинградской области продолжает постоянно меняться. Температурные качели неустанно то приносят дожди и гололед, то трескучие, крепкие морозы. Так, сейчас после холодов в область снова спешит оттепель. С 12 января 2023 года в регионе потеплеет и пойдет мокрый снег, который задержится в области на несколько дней. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС 47-го региона.

- С 12 по 14 января на на территории Ленинградской области ожидается снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, - предупредили местных жителей в пресс-службе спасателей.

В МЧС напомнили, что в такую погоду следует быть аккуратнее, особенно автомобилистам и пешеходам, так как дороги скользкие, а мокрый снег может снижать видимость.

Напомним, что температура воздуха начнет повышаться и 12 января по региону составит от плюс 1 до минус 4 градусов.