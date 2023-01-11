Следственный комитет и прокуратура занялись ЧП в Гатчине, где трактор засыпал ребенка снегом

СК завел дело после ЧП в Гатчине. Фото: vk.com/gtnstory

Следственный комитет завел уголовное дело, а прокуратура Ленобласти начала проверку после ЧП в Гатчине, где трактор, при уборке, засыпал ребенка снегом. Видео, как мальчика откапывают з сугроба, в соцсетях опубликовали местные жители. На инцидент обратили внимание СМИ. И тут же отреагировали все ответственные ведомства.

- Следственным отделом по городу Гатчина возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - сообщает пресс-служба областного управления СК.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Туда же отправились и работники прокуратуры, которые проверят исполнения закона в сфере ЖКХ и оценят соблюдение прав ребенка. Речь в том числе идет и о родителях школьника, гулявшего на улице в одиночку.