Полицейские задержали подозреваемого после наезда лошади на людей на Дворцовой площади

Повозка сбила трех человек, двое из них - дети Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции задержали подозреваемого после инцидента с лошадью на Дворцовой площади. Напомним, 2 января гужевая повозка наехала на трех человек: 43-летнего мужчину, его 8-летнего сына и 9-летнюю дочь. Всех пострадавших госпитализировали с травмами средней тяжести.

- В происшествии подозревается мужчина, он задержан 11 января в Центральном районе города. Возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что задержанному жителю Ленинградской области 39 лет. Он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас живет в Петербурге и работает механиком. Сотрудники полиции доставили его в отдел для дальнейших разбирательств.