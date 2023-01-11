Петербургский метрополитен запустил чат-бот для ответов на вопросы пассажиров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У Петербургского метрополитена появился Telegram-бот, который сможет отвечать на вопросы, волнующие жителей Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в среду, 11 января.

- На вопросы пассажиров будет отвечать супергерой Петербургского метрополитена Метромен, - говорится в сообщении.

Метромен знает ответы на вопросы из восьми блоков: режим работы, оплата проезда, проезд детей, перевозка животных, перевозка багажа, транспортная безопасность, потерянные вещи и другое.

Супергерою придумали даже специальную фишку: после каждого своего ответа он будет присылать собеседнику интересный факт из истории петербургского метро.

Напомним, в прошлом месяце Смольный запустил чат-бот в Telegram, который сообщает тарифы на услуги ЖКХ в Петербурге.