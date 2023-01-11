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НовостиОбщество11 января 2023 18:38

Врачи Педиатрического университета спасли девочку, упавшую с 9 этажа в Петербурге

Специалисты два месяца боролись за жизнь школьницы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Врачи провели уже три операции

Врачи провели уже три операции

Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи Педиатрического университета Петербурга спасли 15-летнюю девочку, которая упала с 9 этажа в ноябре прошлого года. Специалисты боролись за ее жизни эти два месяца. И теперь состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. Признаков внутренних кровотечений у нее больше нет.

- Были задействованы ведущие специалисты разных профилей: травматологи, микрохирурги, нейрохирурги, офтальмологи и врачи других специальностей. Ректор Педиатрического университета лично возглавил консилиум по определению тактики лечения ребенка, - рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.

В ноябре врачи провели три операции. Помощь была необходима незамедлительно – школьница получила множественные и разнообразные травмы. В ближайшее время ей предстоит еще одно вмешательство. На этот раз врачи прооперируют грудной отдел позвоночника девочки.