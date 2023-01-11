Сбой в движении поездов произошел по техническим причинам Фото: Олег ЗОЛОТО

Сапсан из Москвы в Петербург задержали почти на час 11 января. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

- Задержка движения поезда на перегоне Калашниково-Спирово произошла в 18:57 из-за технических причин. Поезд №776 из Москвы в Петербург задержали почти на час, - говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты Октябрьской железной дороги высказали извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Напомним, на юге Петербурга начали сносить гаражи для строительства трамвайной линии «Купчино-Шушары-Славянка».