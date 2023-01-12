Петербургская пенсионерка отдала мошенникам 4,5 миллиона рублей

Еще одна пенсионерка попалась на удочку мошенников. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И еще одна петербургская пенсионерка лишилась очень крупной суммы денег, поверив лже-банкирам. На телефон 67-летней женщины позвонили мошенники, представившиеся работниками банка и сообщили, что ее сбережениям угрожает опасность. Чтобы спасти деньги, их надо перевести на «безопасный» счет.

- Доверившись незнакомцам и следуя их инструкции, пенсионерка перевела на указанный ей расчетный счет более 4,5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Через несколько дней женщина поняла, что ее бессовестно обманули и пошла писать заявление. По факту мошенничества в полиции возбудили уголовное дело, лже-банкиров ищут.

Напомним, что недавно другая пожилая петербурженка отдала таким же мошенникам 6,6 миллиона рублей.