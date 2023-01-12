Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 января 2023 12:58

Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 8-классника в Петербурге

Предварительно, причиной трагедии могло стать курение электронной сигареты
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК завел дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели 14-летнего школьника.

СК завел дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели 14-летнего школьника.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело после гибели 14-летнего школьника. Тело ученика 8 класса обнаружили в квартире на Новосмоленской набережной , де он жил с отцом, бабушкой и дедом.

- 10 января 2023 года было обнаружено тело подростка без признаков насильственной смерти. Для установления причин и обстоятельств возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», - сообщает пресс-служба Следкома.

Тело погибшего направлено на судебную экспертизу. По предварительным данным, причиной смерти могло стать курение вейпа (электронной сигареты). По данным источника «КП-Петербург», рядом с телом школьника нашлись два флакона жидкости для вейпа. Их изъяли следователи.