«Теплосеть» перешла в режим повышенной готовности из-за погодных качелей в Петербурге

"Теплосеть" перешла на усиленный режим работы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ближайшие несколько дней станут испытанием для метеозависимых людей, водителей и коммунальных служб. По прогнозам, в городе и области установится переменчивая погода с дневными оттепелями и ночными заморозками. Перепад температур будет достигать семи градусов, что не очень хорошо для коммуникаций. «Теплосеть» уже перешла на аварийный режим работы.

- С 12 по 15 января температура наружного воздуха будет колебаться от -4 до +3 градусов. В связи с изменением погодных условий «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в режиме повышенной готовности, - сообщает пресс-служба компании.

При перепадах температуры в трубах меняют температуру воды, что вызывает дополнительную нагрузку на и без того изношенную систему. Поэтому не исключены коммунальные аварии. Для их устранения сформированы бригады, чтобы жители города не сидели зимой в холодных квартирах.