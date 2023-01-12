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НовостиПроисшествия12 января 2023 17:00

Тракториста, засыпавшего снегом девочку в Гатчине, обвиняют в покушении на убийство

Мужчина умышленно сгребал снег в сторону детей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина умышленно сгребал снег в сторону детей. Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина умышленно сгребал снег в сторону детей. Фото: СОЦСЕТИ

В Ленобласти задержан водитель погрузчика, по вине которого пострадала маленькая девочка. В Гатчине ребенка засыпали снегом. Из-за этого малышка заболела и травмировала спину. Задержанному мужчине скоро предъявят обвинение.

- Водитель действовал умышленно с целью причинения смерти детям. Он сдвигал снег в их сторону. Девочку откапывали очевидцы. Снег пришлось разгребать лопатами, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Сейчас водителя погрузчика допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Напомним, папа детей хочет, чтобы виновник произошедшего был наказан по полной строгости. Скоро будет решен вопрос о мере пресечения для подозреваемого.