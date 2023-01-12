«Температура под 39, болит спина»: Что известно о состоянии первоклассницы в Гатчине, которую тракторист засыпал снегом

Отец девочки, которую засыпал снегом тракторист, хочет для него максимального наказания. Фото: СОЦСЕТИ

В свои семь лет Диана (имя изменено – прим.ред.) из Гатчины испытала один из самых жутких страхов. Днем 11 января первоклассница каталась на снежной горке на площади в микрорайоне Аэродром, но внезапно тракторист вывалил на нее из ковша целый сугроб. Ребенок оказался с головой в снежной ловушке. Ей нечем было дышать. К счастью, ее быстро откопали прохожие. Видеозапись инцидента вмиг разлетелось по соцсетям, СК возбудил уголовное дело. Отец девочки Андрей рассказал «КП-Петербург» о травмах дочери и заявил, что дорожный рабочий не считает себя виноватым.

«ГЛАЗА ПО ПЯТЬ РУБЛЕЙ»

По словам родителя, в тот день его дочь возвращалась из школы под присмотром брата-четвероклассника. В какой-то момент они остановились у елки и решили пару раз прокатиться со снежной кучи, которую сгребали коммунальщики.

- В тот момент техника просто стояла рядом. У рабочих был то ли обед, то ли перекур. И в какой-то момент один из трактористов почерпнул снега и вывалил эту кучу на мою дочь. Ее моментально засыпало с головой. Ее брат постоял немного в ступоре и сильно закричал. Сбежались прохожие, разобрались, в чем дело. И помогли откопать дочку всем миром, - рассказывает отец со слов дочери, сына и свидетелей инцидента.

Брат и сестра возвращались домой со школы и решили ненадолго покататься с горки. Фото: СОЦСЕТИ

В администрации Гатчинского района утверждают, что после того, как ребенка откопали, он продолжил играть как ни в чем не бывало. Однако отец этому не верит.

- Дочь и сын сразу прибежали домой. Я мою девочку никогда не видел в таком состоянии. Диана очень испугалась, сильно плакала. Глаза большие, по пять рублей. Настоящие проблемы начались на следующий день. Температура 39 градусов. Врач нас осмотрела, назначила лечение. Еще у дочери сильно болит спина, нас направили на рентген. Видимо, снег сильно ударил ее, - вздыхает Андрей.

«ТРАКТОРИСТ ДАЖЕ НЕ ИЗВИНИЛСЯ»

По факту происшествия возбудили уголовное дело по первой части статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Отец пострадавшей девочки хочет максимального наказания для виновных. По данной статье это до двух лет лишения свободы.

- Я встретился с трактористом в СК. Спросил, почему он не сигналил ребенку. А он отвечает: «Я что, должен каждому сигналить? Их не разогнать». Он наглый. Даже не извинился. Мы сначала с женой решили не давать интервью. Но теперь в СМИ пишут вранье. Будто бы у нас нет никаких претензий к компании, отвечающей за уборку снега. Да с нами никто не связывался даже, - возмущается Андрей.

Родители детей так и не услышали извинений ни от рабочих, ни от их начальства. Фото: СОЦСЕТИ

Жители Ленобласти и Петербурга разделились в оценках происшествия. Кто-то винит во всем саму девочку, кто-то ее родителей. Другие же перекладывают вину на коммунальщиков.

- Моя дочь и так знает правила безопасности. Просто в этом случае техника стояла, не работала. И без предупреждения, без сигнала поехала на детей. Дочка просто растерялась и не убежала, как другие дети, - объясняет отец. – А зачем винить родителей? Мы что, не должны работать. Должны вечно сидеть дома и за детьми следить? Пусть не пишут глупости.

В администрации Гатчинского района не смогли пояснить «КП-Петербург», обязаны ли были дорожные рабочие поставить ограждение на время уборки снега. На этот вопрос отказались отвечать и в МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» Гатчины. Дозвониться до районного жилищного комитета не удалось. Зато коллеги из жилкома Петербурга согласились прояснить регламент таких работ.

- Места уборки, как оказалось, ограждать не нужно. Техника всегда едет очень медленно, ее видно издалека. Для безопасности рабочие могут предупредить пешеходов вручную, посигналив или крикнув, - отметили в комитете.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти:

- В отношении погрузчика снегоуборочной техники дополнительно возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних лиц. 47-летний водитель умышленно сдвигал снег в сторону детей. Следствие будет просить заключить его под стражу.

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