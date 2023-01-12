Суд Петербурга отказал в прекращении уголовного дела осужденному после убийства Галины Старовойтовой

Женщина умерла из-за заказного убийства Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд отказал Михаилу Глущенко в прекращении уголовного дела из-за истечения сроков давности. Напомним, бывший депутат стал одним из участников убийства Галины Старовойтовой. В 2015 году суд приговорил его к 17 годам колонии. Но отчет ведется с 2015 года.

- Глущенко и защита хотели дело прекратить. Обвинение и представители потерпевших возражали. Суд постановил дело не прекращать, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, Михаил Глущенко участвовал в организации убийства Галины Старовойтовой в 1998 году. На судебном заседании 12 января на его руке была замечена надпись зеленкой. Известно, что там было написано «нехорошее о ФСБ». Осужденного выпустят из колонии в июне 2026 года.