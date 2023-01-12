Суд Петербурга вернул протоколы против Вишневского и Резника для устранения нарушений

Материалы дела поступили в суд 29 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга не принял протоколы на депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского и его бывшего коллегу Максима Резника. Напомним, они стали фигурантами административных дел о дискредитации армии. По предварительным данным, причинами стали посты депутатов в социальных сетях.

- Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям протоколы по делам об административном правонарушении, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Протоколы вернули составителям для того, чтобы те устранили нарушения, которые препятствуют принятию к производству и рассмотрению дел. Материалы дела поступили в суд 29 декабря. Даты заседаний пока не назначались.