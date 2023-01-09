На депутата ЗакСа Петербурга Вишневского завели дело за дискредитацию армии

Суд рассмотрит дела о дискредитации армии в отношении нынешнего и бывшего депутатов ЗакСа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два депутата петербургского Заксобрания, бывший - Максим Резник и нынешний - Борис Вишневский, стали фигурантами административных дел о дискредитации армии. Причинами, по предварительным данным, стали посты депутатов в соцсетях.

- Материалы дел поступили 29 декабря 2022 года. В понедельник, 9 января, их передали судье Алине Рахматуллиной. Даты заседаний пока не назначены, - пишет «Деловой Петербург».

Сами фигуранты пока не в курсе происходящего, в полицию их никто не вызывал.

Напомним, что Максим Резник ранее был осужден на полгода колонии-поселения за хранение наркотиков, но освобожден в зале суда, так как 10 месяцев провел под домашним арестом. В сентябре 2022 года он уехал из России.

Борис Вишневский является действующим депутатом ЗакСа. Он входит во фракцию «Яблоко», как и депутат Александр Шишлов, уже получивший штраф по той же статье.