Совладельца сети «Рив Гош» Мейера отпустили из СИЗО под залог в 30 миллионов рублей

Суд принял апелляцию и отменил мужчине арест. Фото: ОПСС СПБ

Суд Петербурга отпустил из следственного изолятора миллиардера и экс-совладельца сети «Рив Гош» Августа Майера. За мужчину внесли залог – 30 миллионов рублей. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве на три миллиарда. В СИЗО он провел чуть больше года.

- Адвокат Майера Олег Ткаченко сообщил, что суд отменил продление ареста, поменяв меру пресечения на залог в 30 миллионов рублей. Изначально подозреваемый должен был находиться в СИЗО до 1 марта, - пишет РИА Новости.

Напомним, Август Майер и его жена обвиняются в хищение у банка трех миллиардов рублей. Эти деньги супруги взяли в кредит незаконно. Спустя немного времени после этого, их компания была признана банкротом. Материалы уголовного дела насчитывают 150 томов. Супруга Майера сейчас находится под домашним арестом.