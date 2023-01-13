Сеть супермаркетов «Лэнд» закрыла все магазины в Петербурге после 25 лет работы

В Петербурге закрылась торговая сеть "Лэнд". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге окончательно закрылась одна из старейших торговых сетей города. В январе 2023 года закрылся последний продуктовый магазин «Лэнд». Количество торговых точек сети неуклонно сокращалось последние несколько лет, а поставщики подавали иски о взыскании долгов. Из-за этого в магазинах были полупустые полки.

- Дольше всех продержалась точка на Крестовском острове, но теперь и она прекратила работу, - пишет «Деловой Петербург».

Сейчас, по данным издания, в отношении ООО «ТК «Лэнд» возбуждено дело о банкротстве.

Напомним, что торговая сеть была основана в Петербурге в 1998 году. Она работала в сегменте премиум-торговли. Трудности у сети начались с активной экспансией в Петербург московских конкурентов.