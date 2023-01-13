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НовостиОбщество13 января 2023 10:59

7,5 сантиметров снега выпало в Петербурге за сутки

Из-за сильного ветра снегопад идет почти горизонтально
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербург продолжают убирать после ночного снегопада.

Петербург продолжают убирать после ночного снегопада.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дорожные и коммунальные службы Петербурга продолжают бороться с последствиями сильного снегопада, который идет в городе уже почти сутки. За это время глубина выпавших осадков превысила 7,5 сантиметров. А сам снег из-за ветра идет почти параллельно земле, что добавляет проблем дворникам.

- Дискомфорта добавляет порывистый ветер, из-за которого снег летит практически горизонтально. Автомобили в такую погоду двигаются медленнее, но уборка продолжается. За сутки с улиц вывезено более 15 тысяч кубометров снега, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Сейчас на улицах Петербурга трудятся 1010 дворников, а дороги очищают 927 единиц техники.

Отметим, что непогода повлияла и на работу аэропорта Пулково. Там отменяются или задерживаются рейсы. А самолет в Мурманск и вовсе не смог взлететь и выкатился за пределы полосы.