27 рейсов в Петербург направили на запасные аэродромы из-за непогоды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за непогоды в Санкт-Петербурге с самого утра 13 января 2023 года перебои в рейсах самолетов. В общей сложности 27 бортов не смогли сразу приземлиться в аэропорту Пулково и отправились на запасные аэродромы, чтобы дождаться более благоприятных метеоусловий. Об это сообщили в пресс-службе Пулково.

- Всего 27 рейсов были отправлены на запасные аэродромы. По состоянию на 13:30, 13 воздушных судов прилетели в аэропорт Пулково, 14 самолетов готовятся к вылету в Санкт-Петербург, - сообщили в пресс-службе.

На данный момент на аэродроме вполне хорошая погода, проблем не наблюдается. Все взлеты и посадки выполняются штатно.

Напомним, что утром из-за сильного ветра и гололеда не смог взлететь самолет, направляющийся в Мурманск. Его протащило по рулежной дорожке.