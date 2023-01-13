Доброволец из Карелии погиб в зоне спецоперации

Доброволец из Карелии погиб в зоне СВО. Фото: vk.com/aparfenchikov

Военнослужащий-доброволец из Карелии погиб в зоне проведения спецоперации на Донбассе. О смерти стрелка мотострелкового взвода на своей странице ВКонтакте сообщил глава республики Артем Парфенчиков. Он же принес соболезнования родным погибшего.

- Наш земляк, житель Пряжинского района погиб в ходе СВО. Самые искренние соболезнования родным и близким Юрия, его маме – Зое Петровне Копач. Скорбим. Будем помнить, - написал Парфенчиков.

Напомним, что сегодня же стало известно о смерти на Донбассе военнослужащего из города Светогорск в Ленинградской области. Младший сержант Дмитрий Губенко (Новожилов) погиб 30 декабря.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям близким погибших.