Писатель Андрей Аствацатуров стал и.о. декана факультета свободных искусств СПбГУ

Писатель Андрей Аствацауров стал и.о. декана факультета свободных искусств. Фото: Олег ЗОЛОТО

Писатель Андрей Аствацатуров назначен исполняющим обязанности декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СП.ГУ). До лета 2022 года ее занимал уже бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Но в июле он то ли сам уволился из университета, то ли был уволен. Но полгода кресло декана пустовало. Теперь его занял Атсвацатуров, который тут же опроверг слухи о закрытии факультета.

- Я работаю на этом факультете 20 лет и руковожу там кафедрой. Факультет никто не закрывает и закрывать не собирается, - приводит слова писателя «Петербургский дневник».

При этом новый руководитель факультета все же отметил, что в 2023 году учебный план все же будет скорректирован. Как именно, пока неизвестно.

Напомним, что Андрей Аствацатуров является также профессор кафедры истории зарубежных литератур СПбГУ.