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НовостиОбщество13 января 2023 15:20

Писатель Андрей Аствацатуров стал и.о. декана факультета свободных искусств СПбГУ

Ранее эту должность занимал глава счетной палаты Алексей Кудрин
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Писатель Андрей Аствацауров стал и.о. декана факультета свободных искусств.

Писатель Андрей Аствацауров стал и.о. декана факультета свободных искусств.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Писатель Андрей Аствацатуров назначен исполняющим обязанности декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СП.ГУ). До лета 2022 года ее занимал уже бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Но в июле он то ли сам уволился из университета, то ли был уволен. Но полгода кресло декана пустовало. Теперь его занял Атсвацатуров, который тут же опроверг слухи о закрытии факультета.

- Я работаю на этом факультете 20 лет и руковожу там кафедрой. Факультет никто не закрывает и закрывать не собирается, - приводит слова писателя «Петербургский дневник».

При этом новый руководитель факультета все же отметил, что в 2023 году учебный план все же будет скорректирован. Как именно, пока неизвестно.

Напомним, что Андрей Аствацатуров является также профессор кафедры истории зарубежных литератур СПбГУ.