Суд запретил приближаться к лошадям горе-наезднику после травмирования детей на Дворцовой площади

Суд выбрал меру пресечения виновнику случившегося Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд Петербурга выбрал меру пресечения для мужчины, по вине которого пострадали дети на Дворцовой площади. 2 января он залез на коня, подал команду «Вперед», и обе лошади прямо с каретой помчались на толпу. Пострадал отец и двое его детей.

- 11 января виновника случившегося задержали. Обвинение мужчине пока не предъявили. Суд запретил ему определенные действия на период следствия, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Теперь мужчине нельзя общаться с участниками инцидента, звонить по телефону, пользоваться интернетом, посещать массовые мероприятия, управлять гужевыми повозками и подходить к лошадям ближе, чем десять метров.

Напомним, отец и двое детей, мальчик и девочка, после случившегося были госпитализированы в больницу с травмами средней степени тяжести.