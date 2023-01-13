Петербургские врачи спасли ребенка, который почти насмерть запутался в гамаке

Врачи спасли мальчика, который запутался в гамаке до потери сознания. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета спасли жизнь и здоровье ребенку, который едва не задохнулся насмерть, запутавшись в гамаке. Мальчика, уже в бессознательном состоянии, нашли родители. Все произошло в середине декабря.

- Ребенок случайно запутался в гамаке, повис на нем, передавив шею и правую руку. Родители обнаружили сына без сознания и вызвали скорую. Мальчика доставили сразу в отделение реанимации, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, - сообщает пресс-служба университета.

За жизнь ребенка боролись лучшие врачи клиники: анестезиологи-реаниматологи, неврологи и другие специалисты. Благодаря им уже на следующие сутки мальчик начал дышать самостоятельно. Через некоторое время, после получения терапии, пациент полностью восстановился. Новый год он встречал уже дома, а после каникул пошел в школу.

Помощь, но психологическую, пришлось оказывать и родителям. Благо, все окончилось хорошо.