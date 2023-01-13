Суд Петербурга продлил арест педагогу, подозреваемому в сексе со школьницами

Судебное заседание по выбору меры пресечения отложено по ходатайству адвоката Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд Петербурга продлил арест педагогу одной из школ Пушкинского района, которого подозревают в хранении детского порно и сексе с несовершеннолетними. Ему вменяют сразу три статьи уголовного кодекса.

- Суд продлил мужчине задержание на 72 часа. Судебное заседание по выбору меры пресечения отложено по ходатайству адвоката, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, 21-летний мужчина работал в школе в Шушарах. На его рабочем компьютере коллеги обнаружили детское порно. По версии следствия, учитель несколько раз занимался сексом с 14-летней и 12-летней школьницами. Сам педагог отрицает свою вину. Следователи добиваются, чтобы подозреваемого арестовали на срок, пока дело не дойдет до суда.