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НовостиПроисшествия13 января 2023 19:22

Суд Петербурга продлил арест педагогу, подозреваемому в сексе со школьницами

Меру пресечения мужчине выберут через трое суток
Анастасия НУРАДИЛОВА
Судебное заседание по выбору меры пресечения отложено по ходатайству адвоката

Судебное заседание по выбору меры пресечения отложено по ходатайству адвоката

Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд Петербурга продлил арест педагогу одной из школ Пушкинского района, которого подозревают в хранении детского порно и сексе с несовершеннолетними. Ему вменяют сразу три статьи уголовного кодекса.

- Суд продлил мужчине задержание на 72 часа. Судебное заседание по выбору меры пресечения отложено по ходатайству адвоката, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, 21-летний мужчина работал в школе в Шушарах. На его рабочем компьютере коллеги обнаружили детское порно. По версии следствия, учитель несколько раз занимался сексом с 14-летней и 12-летней школьницами. Сам педагог отрицает свою вину. Следователи добиваются, чтобы подозреваемого арестовали на срок, пока дело не дойдет до суда.