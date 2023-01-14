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НовостиПроисшествия14 января 2023 8:21

Отец, зарезавший двухлетнего сына в Ленобласти, катал труп мальчика на санках по улице

Встретив сотрудников полиции, мужчина сдался
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Отец отвез труп двухлетнего сына в больницу на санках после его убийства / Фото: Прокуратура ЛО

Отец отвез труп двухлетнего сына в больницу на санках после его убийства / Фото: Прокуратура ЛО

Появились жуткие подробности убийства отцом двухлетнего сына в городе Кириши Ленинградской области. В ночь на 14 января 2023 года мужчина зарезал ножом малыша, нанеся ему около четырех ножевых ранений. После этого он посадил труп сына в санки и пошел катать его по городу. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник.

- Мужчина на санках повез тело сына в больницу, по пути встретил сотрудников полиции и сообщил о содеянном, - рассказал собеседник.

Сам мужчина оказался тоже изрезан ножом. По всей видимости, пытался изувечить себя после убийства сын. Сейчас он находится в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве ребенка. На данный момент сотрудники проводят следственные действия, назначают экспертизы, общаются с очевидцами, а также пытаются установить причину такого зверского поступка отца.