Петербурженка Анна Линникова не смогла пройти в финал конкурса «Мисс Вселенная»

"Мисс Россия" Анна Линникова представляла свою страну на конкурсе в США. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обладательница титула «Мисс Россия» Анна Линникова не прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная». Он состоялся ночью 15 января 2023 года. После дефиле в вечерних платьях из 16 финалисток петербурженка не попала в топ-пять. В финале оказались девушки из США, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Кюрасао, Венесуэлы.

В итоге победительницей 71-ого конкурса «Мисс Вселенная 2022» стала Р’Бонни Габриэл из США, 1-ой Вице-Мисс стала Аманда Думадел из Венесуэлы, звание 2-ой Вице-Мисс присудили Адриана Мартизел Martinez из Доминиканской Республики.

Перед полуфиналом «Комсомолка» пообщалась с братом участницы «Мисс Вселенная 2022» из России Анны Линниковой, где заявил, что некоторые конкурсантки притесняют его сестру. Но от организаторов конкурса девушка никакого негатива не чувствовала.