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НовостиПроисшествия16 января 2023 10:25

Суд Петербурга арестовал бывшего педагога, которого обвиняют в сексе со школьницей и хранении детского порно

Мужчину также обвиняют в развращении 12-летней девочки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд Петербурга арестовал педагога школы, у которого нашли архив детского порно.

Суд Петербурга арестовал педагога школы, у которого нашли архив детского порно.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский райсуд Петербурга отправил под арест 21-летнего экс-педагога школы, у которого нашли архив детского порно. Также мужчину обвиняли в сексе с несовершеннолетней девочкой и развращении еще одной.

- По версии следствия, обвиняемый в августе 2021 года в квартире одного из домов в поселке Шушары неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности 14-летней школьницы, а также в сентябре 2022 года совершил развратные действия в отношении 12-летней, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

12 января мужчина был задержан, а 13 числа ему предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, каждая из которых предусматривает серьезное наказание. Следствие требовало ареста подозреваемого до рассмотрения дела по существу. Суд требование удовлетворил и отправил экс-педагога в СИЗО на два ближайших месяца. В дальнейшим срок меры могут продлить.