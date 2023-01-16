Суд Петербурга арестовал бывшего педагога, которого обвиняют в сексе со школьницей и хранении детского порно

Суд Петербурга арестовал педагога школы, у которого нашли архив детского порно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский райсуд Петербурга отправил под арест 21-летнего экс-педагога школы, у которого нашли архив детского порно. Также мужчину обвиняли в сексе с несовершеннолетней девочкой и развращении еще одной.

- По версии следствия, обвиняемый в августе 2021 года в квартире одного из домов в поселке Шушары неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности 14-летней школьницы, а также в сентябре 2022 года совершил развратные действия в отношении 12-летней, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

12 января мужчина был задержан, а 13 числа ему предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, каждая из которых предусматривает серьезное наказание. Следствие требовало ареста подозреваемого до рассмотрения дела по существу. Суд требование удовлетворил и отправил экс-педагога в СИЗО на два ближайших месяца. В дальнейшим срок меры могут продлить.