Суд освободил многодетного отца-насильника из Гатчины от уголовной отвественности Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области завершился суд над многодетным отцом-насильником из Химози. Разбирательства по делу Андрея Бовта шли два года. В итоге Гатчинский городской суд освободил преступника от уголовной отвественности, признав его невменяемым. Об этом 16 января 2023 года рассказали в прокуратуре 47-го региона.

- Гатчинским городским судом 49-летний Андрей Бовт освобожден от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости запрещенных законом деяний, - сообщили в ведомстве.

Так, Бовт обвинялся в сексуальном насилии над детьми, издевательствах над ними, а также хранении оружия. Царь, коим себя читал Бовт, держал всю семью дома, запрещая детям посещать детский сад и школу, а жене часто не разрешал рожать в больнице, принимая роды дома.

Виновного отправили принудительно в психиатрическую больницу.