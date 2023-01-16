Многодетного отца-насильника Андрея Бовта из Гатчины отправили в психбольницу

Многодетного отца-насильника Андрея Бовта из Гатчины освободили от уголовной отвественности / Фото: предоставлено "КП" / Олег ЗОЛОТО

Суд освободил многодетного отца-насильника Андрея Бовта от уголовной отвественности и принудительно отправил в психиатрическую больницу. Решение было вынесено Гатчинским городским судом Ленинградской области 16 января 2023 года. 49-летний мужчина, считающий себя царем, обвинялся по пяти статьям уголовного кодекса.

- 49-летний Андрей Бовт освобожден от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости запрещенных законом деяний, - рассказали в прокуратуре Ленинградской области.

В итоге суд назначил отцу-насильнику принудительное лечение в психиатрической больнице для преступников.

Напомним, что история многодетной семьи из поселка Химози Гатчинского района Ленобласти стала известна в конце 2019 года, когда 13-летняя девочка пожаловалась прихожанке церкви на насилие со стороны отца. В коттедже с Бовтом жила его жена, которая приходилась ему двоюродной сестрой. Мужчина заставлял женщину рожать детей, которых они воспитывали дома и не пускали в школу. У некоторых детей отсутствовали документы, так как многих малышей отец принимал сам, не возя жену в роддом. Мужчина насиловал детей. Также сам Бовт олицетворял себя с Николаем II, а еще хранил дома арсенал оружия.

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