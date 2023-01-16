В Купчино трактор потерял колесо и завалился на старые «Жигули»

Трактор завалился на "Жигули" в Купчино. Фото: vk.com/spb_today

Грустное дорожно-коммунальное происшествие случилось в Купчино. На улице Белы Куна маленький красный трактор потерял большое колесо и облокотился на старые «Жигули» шестой модели, припаркованные у обочины. Очевидцы сообщают о происшествии в соцсетях и грустно шутят.

- Хоть какое-то движение этой «шестерки» за последние несколько лет, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По их словам, на место аварии уже приехали инспекторы ГИБДД, которые оформляют ДТП. На некоторое время движение по одному направлению улицы Белы Куна было полностью перекрыто. В результате аварии никто не пострадал. Досталось только несчастным «Жигулям».

Напомним, что на Дороге Жизни на оторвавшемся от «Газели» колесе в воздух на метр подлетела случайная встречная машина.