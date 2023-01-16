СК начал проверку из-за избиения отчимом девочки металлической трубкой в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку после того, как девочка-подросток попала в больницу из-за избиения отчимом. Мужчина отхлестал свою падчерицу металлической трубкой. Об этом сообщили 16 января 2023 года.

- Установлено, что 15 января 2023 года в квартире одного из домов на Заневском проспекте 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта несколько раз ударил металлической палкой 16-летнюю дочь своей сожительницы. Школьница после обращения в медицинское учреждение отпущена домой, - рассказали в комитете.

Известно, что у девочки были ушибы на голове, руках и ногах. Со слов подростка, все это произошло в 4 часа утра. Что послужило причиной агрессивного поведения мужчины, выясняют следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.