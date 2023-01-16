Салют из 12 орудий прогремит от стен Петропавловской крепости в годовщину прорыва блокады Ленинграда

Салют из 12 орудий дадут от стен Петропавловской крепости. Фото: Олег ЗОЛОТО

Салют из 12 орудий дадут в годовщину прорыва блокады Ленинграда. Залпы прозвучат вечером 18 января. В день, когда с момента исторического события наступит 80 лет. Сами артиллерийские установки традиционно будут размещены у стен Петропавловской крепости.

- Для гостей и жителей города Санкт-Петербург 18 января прозвучат залпы салюта из 12 орудий Д-44 и батареи фейерверочных установок на Большом пляже Петропавловской крепости, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Сейчас артиллеристы уже начали подготовку к мероприятию. В частности, проверяется территория, где будут стоять орудия. Организован пропускной режим.

За несколько часов перед салютом колонна из 27 единиц военной техники пройдет по центру Петербурга. А первые залпы прозвучат ровно в 21:00.

Также в часть годовщины прорыва блокады будут зажжены огни на Ростральных колоннах.