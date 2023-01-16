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НовостиОбщество16 января 2023 12:39

Салют из 12 орудий прогремит от стен Петропавловской крепости в годовщину прорыва блокады Ленинграда

18 января исполнится ровно 80 лет со знакового события
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Салют из 12 орудий дадут от стен Петропавловской крепости.

Салют из 12 орудий дадут от стен Петропавловской крепости.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Салют из 12 орудий дадут в годовщину прорыва блокады Ленинграда. Залпы прозвучат вечером 18 января. В день, когда с момента исторического события наступит 80 лет. Сами артиллерийские установки традиционно будут размещены у стен Петропавловской крепости.

- Для гостей и жителей города Санкт-Петербург 18 января прозвучат залпы салюта из 12 орудий Д-44 и батареи фейерверочных установок на Большом пляже Петропавловской крепости, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Сейчас артиллеристы уже начали подготовку к мероприятию. В частности, проверяется территория, где будут стоять орудия. Организован пропускной режим.

За несколько часов перед салютом колонна из 27 единиц военной техники пройдет по центру Петербурга. А первые залпы прозвучат ровно в 21:00.

Также в часть годовщины прорыва блокады будут зажжены огни на Ростральных колоннах.