Суд отправил под стражу отца, убившего своего 2-летнего сына в Ленобласти

Суд отправил под стражу отца, зарезавшего своего 2-летнего сына в Киришах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд в Ленинградской области отправил под стражу отца, который убил своего двухлетнего сына. Об этом 16 января 2023 года сообщили в следственном комитете региона. 23-летний мужчина зарезал мальчика после того, как поссорился со своей сожительницей, матерью ребенка.

- В городе Кириши после ссоры в матерью ребенка, 23-летний мужчина четыре раза ударил ножом в шею двухлетнего сына, после этого нанес ножевые ранения себе, - рассказали в комитете.

После этого мужчина погрузил уже бездыханное тело мальчика в санки и вывез на улицу. Вскоре он встретил сотрудников полиции и во всем им признался. Мужчину отправили в реанимацию. Тело мальчика - в морг.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.