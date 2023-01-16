Суд арестовал на два месяца африканца за изнасилование женщины в Александровском парке Петербурга

Суд арестовал на два месяца африканца за изнасилование петербурженки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу молодого африканца за изнасилование женщины. 24-летний приезжий из Туниса напал на 52-летнюю петербурженку в Александровском парке в ночь с 13 на 14 января 2023 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчину, обвиняемого в изнасиловании. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 14 марта, - рассказали в суде.

Известно, что нападение произошло около трех часов ночи возле кафе. Мужчина избил женщину, после чего изнасиловал ее. Пострадавшая попала в больницу в пятом часу утра с переохлаждением и алкогольной интоксикацией.