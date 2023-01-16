СК проводит проверку после избиения школьницы металлической палкой в Петербурге

Инцидент случился 15 января в квартире на Заневском проспекте Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам регионального ведомства провести проверку после информации в СМИ об избиении школьницы отчимом. Сообщалось, что девочка получила травмы из-за ударов металлической палкой.

- Инцидент случился 15 января в квартире на Заневском проспекте в Петербурге. 34-летний мужчина был пьян, возник конфликт с дочерью его сожительницы. Во время ссоры он взял металлическую палку и несколько раз ударил 16-летнюю девочку, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Напомним, девочка попала в больницу с травмами. У нее диагностировали ушибы мягких тканей головы, левой руки и левой голени. Состояние пациентки сейчас оценивается как удовлетворительное. Сотрудники полиции тоже проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.