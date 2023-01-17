Улетевшей в Фонтанку машиной оказался каршеринг, уходивший от полицейской погони

Упавшей в Фонтанку машиной оказался каршеринг. Фото: vk.com/spb_today

В петербургском Главке рассказали о причинах падения иномарки на лед реки Фонтанки. Оказалось, что машина оказалась в реке после полицейской погони. За рулем прокатной машины был нелегальный мигрант, который решил сбежать при проверке документов и нажал на газ. Потом была быстрая езда по ночным улицам и полет с набережной на лед.

- 17 января в 0.14 сотрудниками Госавтоинспекции для проверки документов был остановлен автомобиль «Хендэ Солярис», принадлежащий каршеринговой компании. Водитель, 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, испугавшись выдворения из России, попытался скрыться. У дома 88 по набережной реки Фонтанки автомобиль упал на лед реки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мигрант сам выбрался из машины и хотел сбежать, но упал в промоину. Из ледяной воды бедолагу достали спасатели. Продрогшего нарушителя увезли в больницу, у него переохлаждение.

Машину позднее достали краном. Теперь мигранту грозит не только высылка из страны, но и большой штраф от прокатной компании. И за восстановление разбитой машины, а также ограждения набережной, тоже придется заплатить.