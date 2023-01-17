Машина упала на лед реки Фонтанки в Петербурге

Машина вылетела на лед Фонтанки. Фото: vk.com/spb_today

Лед реки Фонтанки спас еще одну машину. Второй за январь случай падения автомобиля в реку произошел минувшей ночью. Все произошло ближе к полуночи на углу с Бородинской улицей. Водитель белого «Соляриса» не справился с управлением своим «железным конем» и автомобиль, пробив ограждение, упал в реку. Но лед оказался крепким.

- Угол Бородинской и набережной реки Фонтанки в 00:10. Машина пробила ограждение и оказалась на льду, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место происшествия приехала полиция и спасатели, которые пригнали катер на воздушной подушке. Сотрудники МЧС осмотрели автомобиль - он оказался пустым. После этого иномарку стали готовить его к подъему из реки.

Машину из реки доставали спасатели. Фото: vk.com/spb_today

За спасательной операцией с интересом наблюдали жители окрестных домов и случайные прохожие. О судьбе водителя свидетели происшествия советуют не беспокоиться.

- Живой, выскочил из машины и убежал, - сообщают очевидцы.

Разбитую иномарку "выловили" краном. Фото: vk.com/spb_today

Позднее оказалось, что нарушителем был нелегальный мигрант, который пытался удрать от полиции на каршеринге.

Напомним, что в ночь на Рождество в Фонтанку, но в другом месте, улетел кроссовер «Фольксваген». Машина также пробила ограждение и приземлилась на лед. Водитель был трезв, в шоке, но практически не пострадал.

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